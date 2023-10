Wielkie długi i fortepian za milion kupiony "na prośbę fundacji o. Rydzyka". Tak upada znana spółka

Kazik 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Smutne to że polski podmiot nie może zarządzać CPK, opracować Izery, wybudować elektrowni, czy też przeprowadzić do końca innej inwestycji Orlenu. W PiS stwierdzili że przez poprzedników jesteśmy na kolanach, czy coś oprócz unijnych kar i grubych wydatków na rzecz USA czy Korei się w tej materii zmieniło? Czy też może na kolana to my upadniemy po rządach Pisu jak.trzeba będzie to wszystko sprzątać.