Znamy nowe dane o inflacji. Nie tak miało być

Inflacja w Polsce wyniosła w sierpniu 4,3 proc. rok do roku - wynika ze wstępnych danych opublikowanych w piątek przez Główny Urząd Statystyczny. Względem poprzedniego miesiąca wskaźnik wrósł o 0,1 proc.

Inflacja w sierpniu 2024 r. Dane GUS

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,3 proc. (wskaźnik cen 104,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" - pisze GUS w komunikacie.

Eksperci Santandera, jeszcze przed publikacją danych, przewidywali, że inflacja utrzyma się na lipcowym poziomie 4,2 proc. r/r, przy lekkim spadku cen paliw i żywności w ujęciu miesięcznym . Mediana prognoz wg Bloomberga to 4,2 proc. r/r.

Nowe dane skomentowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem wyższe tempo wzrostu cen jest głównie efektem lipcowych podwyżek cen energii. "Równocześnie ceny żywności dalej rosły umiarkowanie, a inflacja bazowa spadła lekko do 3,7 proc." - piszą. "W nadchodzących miesiącach spodziewamy się stabilizacji inflacji , główne za sprawą wysokiego wzrostu cen usług. Prawdopodobnie utrzyma on inflację bazową w okolicach 4 proc." - czytamy w komentarzu.

Ich zdaniem podobny obraz będziemy obserwować jednak w innych państwach Unii Europejskiej. "W Niemczech inflacja bazowa oscylowała w sierpniu blisko 3,1 proc., w Hiszpanii 2,8 proc. Dane Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że presja płacowa na zachodzie Europy słabnie, co przyczyni się do niższego tempa wzrostu cen w przyszłości. Niemniej spadek prawdopodobnie będzie wolny" - pisze PIE.

"Ruch ma przede wszystkim związek z tylko niewielkim (sezonowym) spadkiem cen żywności. Ewidentnie są tu zaskoczenia w górę w ostatnich miesiącach (przynajmniej dla nas). Co ciekawe, zaskoczenia pojawiają się też względem popularnych informacji prasowych śledzących koszyki supermarketowe. Ceny nośników energii leciutko wzrosły - widzimy potencjał na większe wzrosty w związku z wyższymi cenami węgla opałowego w sezonie grzewczym (to nadejdzie). Inflacja bazowa uplasowała się gdzieś w granicach 3,8-3,9 proc.. Zobaczymy ile tam podwyżek cen wody, a ile pozostałych elementów" - piszą z kolei eksperci mBanku.

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, przedstawił nieco głębszą analizę. "Osiem miesięcy 2024 r. za nami i nic nie wskazuje, że wyjdziemy średnio w roku ponad górną granicę wyznaczoną przez NBP, tj. 4.3 proc. Ja bym chciał usłyszeć od Ministerstwa Finansów, co się ma wydarzyć w 2025 r., że inflacja nam skoczy do 5 proc.? Zapewne nic, chodzi tylko o uzasadnienie dla zmniejszenia deficytu" - w ten sposób ekonomista nawiązał do projektu budżetu na rok 2025, zgodnie z którym inflacjama wynieć 5 proc.