Wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości wstrzymane. Ministerstwo bierze przelewy pod lupę

Zaznaczono w nim, że w pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. "Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej" - deklaruje resort. Ministerstwo podało też, że trwają prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania.