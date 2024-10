Za miesiąc rusza wypłata nowego świadczenia. ZUS mówi, ilu Polaków już się zgłosiło

1 października ruszył nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "Aktywni rodzice w pracy", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywnie w domu". Wnioski można składać do ZUS wyłącznie przez internet. Są cztery kanały wnioskowania: platforma PUE ZUS (eZUS), aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna i portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach programu rodzice mogą w danym miesiącu na dane dziecko korzystać tylko z jednego z trzech możliwych do wyboru świadczeń, jednak w trakcie jego obowiązywania mogą wielokrotnie zmieniać rodzaj wsparcia. Z danych ZUS wynika, że w ciągu pierwszego tygodnia najpopularniejszym świadczeniem było "Aktywnie w żłobku". O ten rodzaj wsparcia złożono 136,8 tys. wniosków na 139 tys. dzieci. Na świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" wpłynęło – 70 tys. wniosków na 71,2 tys. dzieci, a na "Aktywnie w domu" – 62,3 tys. wniosków na 63,3 tys. dzieci.

Jak podał ZUS, jeśli chodzi o metody składania wniosków, to najbardziej popularny jest kanał PUE ZUS – złożono za jego pośrednictwem 197,8 tys. wniosków, co daje 73,5 proc. wpływu wszystkich wniosków. W aplikacji mobilnej ZUS złożono 23,1 tys. wniosków, co daje 8,6 proc. wpływu wszystkich wniosków, przez banki – 43,1 tys. wniosków, co daje 16 proc. wpływu wszystkich wniosków, a przez portal Empatia MRPiPS – 5,1 tys. wniosków, co daje 1,9 proc. wpływu wszystkich wniosków.

- Pierwsze wypłaty środków z programu planowane są na przełomie listopada i grudnia - zaznaczył Wojciech Dąbrówka.

Trzy rodzaje wsparcia do wyboru

W ramach programu dostępne są do wyboru trzy świadczenia. Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" ma charakter aktywizacyjny. Będzie ono przysługiwać, jeżeli oboje rodzice są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna, czyli obydwojga rodziców, wysokość wyniesie nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednocześnie w ustawie określono minimalny próg aktywności zawodowej dla każdego z rodziców - podstawa, od której opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego z nich, nie może być niższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 30 proc. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą korzystających z preferencyjnego obniżenia składek.

W przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko, nie ma wymogu, aby wykazywał on aktywność zawodową drugiego z rodziców. Dotyczy go jednak wymóg aktywności zawodowej z podstawą składek emerytalnych i rentowych nie niższą niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia lub 1900 zł, jeżeli dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Drugie świadczenie – "Aktywnie w żłobku" – zastępuje obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia.

Trzecie świadczenie – "Aktywnie w domu" – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością będzie możliwość uzyskania pieniędzy na każde – w tym na pierwsze i jedyne dziecko – w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie przez dwa lata. W tym przypadku rodzice muszą dokonać wyboru, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia "aktywnie w domu".

