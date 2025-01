Zarabiasz tyle? Możesz się nazywać klasą średnią

Jednak "Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że średnia krajowa nie oddaje rzeczywistego obrazu zarobków większości Polaków. Wynika to z faktu, że GUS uwzględnia jedynie wynagrodzenia w firmach zatrudniających ponad 10 pracowników, co dotyczy zaledwie 38 proc. zatrudnionych.

Mediana płac – lepszy wskaźnik klasy średniej

Lepszym narzędziem do określenia przynależności do klasy średniej jest mediana płac. Mediana odzwierciedla wynagrodzenie, które zarabia dokładnie połowa pracowników – druga połowa zarabia mniej lub więcej.

Według OECD klasa średnia obejmuje gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę wynosi od 75 do 200 proc. mediany zarobków. W Polsce oznacza to obecnie od 5100 do 13 600 zł brutto miesięcznie. Jeszcze dwa lata temu te wartości wynosiły od 4276 do 11 403 zł, co wskazuje na wzrost o około 20 proc. w ciągu ostatnich lat.