1 stycznia zmieniły się w Polsce podatki. Tyle zapłacą właściciele garaży

Jednak po zmianach stawki podatku od garaży w budynkach wielorodzinnych zostały ujednolicone. I choć sama stawka maksymalna rośnie – z 1,15 zł za mkw do 1,19 zł za mkw – to jednak dla niektórych osób będzie to oznaczać wyraźny spadek, bowiem wcześniej płaciły one stawki mniej więcej dziesięciokrotnie wyższe.

Nieruchomości. Podatki od garaży zmieniły się 1 stycznia 2025 r.

W niektórych przypadkach do skorzystania z niższych stawek konieczne będzie złożenie formularz IN-1, czyli dokument składany przez podatników podatku od nieruchomości. Przy czym jeśli ktoś złożył taki dokument albo złoży do go końca 2024 r., to nie ma konieczności składania go ponownie. Poza tym niektóre miasta – jak choćby Warszawa – informują, że zmiany stawek podatku nastąpią automatycznie.