– Około 30 proc. ceny paliwa to są podatki, czyli suma akcyzy, opłaty paliwowej, opłaty zapasowej, opłaty emisyjnej. Marże hurtowe są minimalne, poniżej 1 proc. Z kolei marże detaliczne są w tej chwili na poziomie 30–40 groszy. Reszta to jest koszt zakupu i przerobu surowca, zakupu biokomponentów, czy logistyki. Marże są w tej chwili niskie i nawet, jeśli stacje by z nich zrezygnowały, to efekt byłby niewielki – powiedział w programie "Money. To się Liczy" Rafał Zywert, analityk BM Reflex.