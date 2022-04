ABW w akcji. Zatrzymanie prezesa zielonogórskiej spółki

hehehe 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ludzie to niewolnicy, państwo to rozbudowana wersja nadzorców niewolników. Jak nie jesteś nadzorcą niewolników i robisz coś inaczej niż nadzorcy niewolników rozkazali to masz przechlapane. Mimo, że będziesz robił to dla dobra ogółu. Pańśtwo to zbędna nadbudowa do społeczeństwa. Państwo szkodzi swoją biurokratyzacją, zawiłością prawa i dojeniem społeczeństwa dla dobra mocniejszych państw ... bez państwa jest lepiej ... patrz 2 tyś. lat społeczności żydowskiej bez państwa i ich pozycja i majątke posiadany na świecie.