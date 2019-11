Akcyza w górę. Posłowie obronili rządową ustawę. Teraz trafi do komisji

Pomysł podniesienia akcyzy o 10 proc. to projekt rządowy, choć procedowany w błyskawicznym tempie. Pierwsza zapowiedź podwyżki pojawiła się już w kwietniu. Zapisano ją w Wieloletnim Planie Finansowym, ale rząd zajął się pomysłem dopiero po wyborach i tydzień po przyjęciu projektu stanął on na posiedzeniu Sejmu. W dodatku proponowana podwyżka jest trzykrotnie wyższa od pierwotnie planowanej.

- Ostatni wzrost stawek akcyzy miał miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosił 15 i 5 proc. Proponowana teraz zmiana podnosi stawkę o 10 proc. - przypomniał posłom wiceminister finansów Leszek Skiba. Jak dodał, roczne wpływy do budżetu wyniosą 1,7 mld zł. Opozycja w trakcie debaty złożyła wniosek o odrzucenie projektu, jednak przepadł on w głosowaniu stosunkiem głosów 245 do 197.