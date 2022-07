Co rząd dał, to odbierze. Inflacja "zje" całą obniżkę PIT z nawiązką

Gdy rząd przedstawiał Polski Ład 2.0, reformę podatkową wprowadzoną w lipcu na popsutą reformę podatkową ze stycznia, argumentował to chęcią ulżenia Polakom w trudnych czasach. Zmiany zakładają między innymi likwidację ulgi dla klasy średniej czy obniżkę PIT z 17 do 12 proc. Reformę i zmiany podatkowe opisywaliśmy w money.pl.

Obniżka PIT zjedzona przez inflację

Sęk w tym, że inflacja dawno wymknęła się rządowi spod kontroli. Odczyt za czerwiec pokazał wzrost cen na poziomie 15,6 proc. I to, co rząd dał obniżką PIT, w pewnym sensie odbierze sobie w podatkach. Jak pisze "Fakt", podpierając się wyliczeniami Instytutu Emerytalnego, wzrost inflacji jest tak duży i tak bardzo ucieka wzrostowi pensji, że to, co zaoszczędzimy na reformie podatkowej, i tak stracimy.