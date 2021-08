Coraz trudniej o interpretacje podatkowe. Urzędnicy wydają je coraz rzadziej

dekontaminato... 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem NSA organ udzielający interpretacji indywidualnej zobowiązany jest w trakcie jej wydawania do sprawdzenia czy dana norma prawa krajowego nie prowadziła do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej niezgodnej z treścią norm prawa unijnego. Ponadto, organ udzielający indywidualnej interpretacji podatkowej posiada obowiązek oceny zgodności prawa krajowego z prawem unijnym przy danym stanie faktycznym. Konkludując - technicznie niewykonalne. Interpretacje indywidualne wagę dla podatnika oczywiście mają ale zagłębiając się co do ich wartości merytorycznej to prawie każda jest do odwalenia.