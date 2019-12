Czynny żal podatnika. Skrucha przez internet się nie liczy

Kto przyzna się do błędu i wyrazi czynny żal np. za pomocą platformy ePUAP, sam na siebie doniesie - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Kary uniknie jedynie ten, kto pokaja się na piśmie bądź ustnie do protokołu - wskazuje gazeta.

Niezapłacony podatek , spóźniona opłata lub błąd w formularzu można naprawić, zgłaszając to do fiskusa. Jednak wysłane czynnego żalu za pomocą platformy ePUAP z elektronicznym podpisem nie zostanie uznane przez skarbówkę i wciąż podatnik narażony jest na sankcję.

Dlaczego tak jest? Ma to związek z przepisami, które w tym przypadku nie objęły profilu zaufanego. Jak tłumaczy portal prawo.pl, w myśl art. 16 par. 4 Kks, "zawiadomienie to powinno być złożone na piśmie, albo przekazane ustnie do protokołu".