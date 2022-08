Dyrektywa DAC7 – kogo dotyczy i na czym polega?

Czym jest dyrektywa DAC7?

Dyrektywa DAC7 ma być w założeniu kolejnym środkiem prawnym, który ma służyć w walce z unikaniem lub uchylaniem się od opodatkowania. Związana jest z koniecznością zapewnienia organom podatkowym państw Unii Europejskiej odpowiednich instrumentów do pozyskiwania oraz wymiany informacji dotyczących transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform cyfrowych. W skład platform cyfrowych wchodzą strony internetowe lub aplikacje mobilne dostępne dla użytkowników.

Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 roku, znana jako dyrektywa DAC7 i zapisane w niej obowiązki sprawozdawcze wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Do tego czasu Polska ma obowiązek ustanowienia przepisów niezbędnych do jej wykonania. Regulacja nakłada obowiązek raportowy oraz obowiązek przestrzegania określonych procedur należytej staranności.

Kogo dotyczy dyrektywa DAC7?

DAC7 będzie obowiązywał operatorów oprogramowań (stron, aplikacji), którzy nawiązują kontakty z użytkownikami w celu wykonywania "stosownych czynności" za wynagrodzeniem. Dotyczy to: najmu nieruchomości, miejsc parkingowych, najmu środków transportu, sprzedaży towarów, osobiście świadczonych usług. Nowe przepisy będą dotyczyć m.in. wybranych podmiotów prowadzących działalność na rynku e-commerce.

Obowiązki raportowe zostaną nałożone na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Co będzie podlegało raportowaniu? Przykładowo: dochody osiągnięte przez sprzedawców towarów i usług za pośrednictwem takich platform. Identyfikatory rachunku finansowego, na który wypłacane jest wynagrodzenie. Dane dotyczące nieruchomości (dla sprzedawców świadczących usługi dotyczące najmu). Składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy. Gromadzone i weryfikowane dane w ramach procedury należytej staranności.

Oznacza to, że popularne serwisy e-commerce, serwisy z ogłoszeniami, strony z ofertami wynajmu będą musiały przekazywać organom skarbowym dane o sprzedawcach, sprzedawanych usługach lub towarach oraz o otrzymywanych wynagrodzeniach. Podmioty sprzedające lub wynajmujące za pośrednictwem tych stron będą kontrolowane pod kątem rozliczania podatkowego.

DAC7 i procedury należytej staranności

Oprócz obowiązków sprawozdawczych DAC7 zobowiązuje raportujących operatorów platform do przestrzegania określonych procedur należytej staranności. Procedury mają dotyczyć m.in. wiarygodności uzyskiwanych informacji. Operatorzy platform będą zobowiązani do gromadzenia i weryfikacji danych sprzedawców podlegających raportowaniu. Dochowanie należytej staranności ma nastąpić do dnia 31 grudnia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym sprzedawcę wskazano jako podlegającego raportowaniu.

Kary za uchybienia

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt założeń i wstępnych przepisów. Przewiduje również wprowadzenie określonych kar za uchybienia. Zgodnie z aktualnymi planami sankcje miałyby objąć kary pieniężne na poziomie od 100 tys. zł do nawet 5 mln zł. W niektórych przypadkach może się to równać z wykreśleniem operatora platformy z rejestru jako podatnika VAT.

Co będą sprawdzać urzędy podatkowe?

Dyrektywa nakłada na platformy obowiązek sprawozdawczy dotyczący sprzedawców wykorzystujących platformy cyfrowe, a na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tak pozyskanych informacji do innych państw członkowskich. Obowiązek zbierania i weryfikacji informacji na temat sprzedawców wykorzystujących platformy będzie dotyczył m.in. wielkości sprzedaży czy położenia nieruchomości wykorzystywanych do świadczenia usług. Urząd podatkowy będzie więc weryfikował, czy płacone podatki są współmierne do ilości i wartości transakcji wykonywanych za pośrednictwem platform.

Ponadto w DAC7 znalazły się przepisy rozszerzające lub korygujące niektóre inne formy prawne tyczące współpracy administracyjnej państw członkowskich. Mowa tu m.in. o kontrolach jednoczesnych, wspólnych kontrolach. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, jak przepisy dyrektywy zostaną zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia nowych przepisów DAC7 do końca 2022 roku.

