Fiskus coraz chętniej sądzi się z przedsiębiorcami. To my za to płacimy

Po przeliczeniu wniosków na dni robocze okaże się, że fiskus jeszcze w 2017 r. wnosił niespełna 7,5 spraw dziennie, by w ubiegłym roku dobić do niemal 10 spraw dziennie.

Skok liczby spraw wnoszonych przez organy o ponad 30 proc. jest znaczący, ale to tylko część obrazu. Urzędnicy nie zaczęli częściej wygrywać, co oznacza, że problemem przedsiębiorców są urzędnicy, którzy „na siłę” chcą, by to wymiar sprawiedliwości rozsądzał spory podatkowe. W razie porażki za proces zapłacimy my wszyscy – podatnicy.