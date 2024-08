Głośna ulga odejdzie do lamusa? Szykuje się wielka migracja wśród programistów

Zmiany w podatkach. Resort podał szczegóły

"W projekcie planowanych zmian jest kilka zwolnień ale co zaskakujące, to dodanie nowych warunków dla tzw. ulgi IP Box. Ulga polega na tym, że dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnych opodatkowany jest stawką podatku 5 proc. Chociaż ustawa wymienia aż osiem praw własności intelektualnych, to najbardziej popularną jest autorskie prawo do programu komputerowego. Z ulgi IP Box w korzysta ok. 6-7 tys. podatników PIT oraz tylko ok. 150 podatników CIT. Podatnicy PIT korzystający z preferencji to zdecydowana większość samozatrudnionych programistów" - pisze w komentarzu dla money.pl Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.