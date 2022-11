Inwestycja w najem bez odliczenia. Zmiany w prawie i nowa interpretacja fiskusa

Wszystko za sprawą zmian w przepisach podatkowych i wynikającej z nich nowej interpretacji skarbówki. Jak informuje dziennika, zakłada ona, że mieszkań i domów kupionych w 2022 r. nie można już amortyzować. Tylko ci, którzy kupili lub wybudowali nieruchomości mieszkalne przed 1 stycznia 2022 r., korzystają z amortyzacji, ale tylko do końca tego roku. Od 2023 r. zakaz obejmie już wszystkie mieszkania i budynki mieszkalne - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

A to oznacza, że nie można odliczyć już wielu kosztów. W praktyce oznacza to jednak, że wielu kosztów w ogóle nie można odliczyć. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, informując, że kto kupi mieszkanie pod wynajem, nie może odliczyć jednorazowo podatku od czynności cywilnoprawnych. Koszt zapłaconego podatku zwiększy wartość początkową nabywanej nieruchomości - donosi dziennik.