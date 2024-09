Jakie zmiany w składce zdrowotnej? Minister ujawnia szczegóły

O tym, że już w tym tygodniu może dojść do porozumienia ws. zmian w składce zdrowotnej , pisaliśmy w money.pl w środę. W piątek potwierdził to szef resortu finansów.

- Mylę, że znajdziemy rozwiązanie, które będzie zbliżone do tego, co przedstawiliśmy w marcu z panią minister (Izabelą) Leszczyną - stwierdził w piątek wieczorem w TVN24 minister Domański. Dodał, że na forum rządu trwają jeszcze negocjacje dotyczące "parametrów i poziomów".

- Chcemy się skupić na obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, w szczególności tych najsłabiej zarabiających. Rozwiązanie, za którym optujemy jako Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia, ale myślę, że również nasi koalicjanci, to aby tym mniejszym przedsiębiorcom ograniczyć składkę zdrowotną w ramach tego limitu, który mamy w budżecie - powiedział. Przypomniał, że w budżecie zarezerwowano kwotę 4 mld zł, która ma wyrównać wpływy do NFZ, zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Zobacz także: Abonament do likwidacji. Padła data. W zmian pomysł na nową opłatę

Szef resortu finansów zapowiedział, że w pierwszej kolejności do Sejmu trafi projekt ustawy przewidujący zniesienie składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych. - Tutaj mamy zgodę wszystkich koalicjantów. Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia są gotowe, aby projekt ustawy bardzo szybko przedłożyć. Natomiast wciąż trwają dyskusje w ramach koalicji, co więcej możemy w ramach 4 mld zł zarezerwowanych w budżecie zrobić i myślę, że (wypracowanie wspólnego projektu - PAP) to jest kwestia najbliższych dni - wskazał Domański.