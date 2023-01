Kolejne zmiany w podatkach. Rząd wprowadza Slim VAT 3

jk44 54 min. temu zgłoś do moderacji 2 20 Odpowiedz

Hi, hi, hi. Próbujecie zniszczyć PiS wszelkimi sposobami, a w sondażach i tak im rośnie. Inteligentni w PO , Sikorski, czy Tusk odwalają taką manianę, że nikt przy zdrowych zmysłach na nich nie zagłosuje.