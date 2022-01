Księgowi chcą gwarancji od rządu. Boją się kar

zweryfikujcie... 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Każdego merytorycznego, niezależnego lekarza będziecie próbować zdyskredytować? Lekarze mają rację, że po szczepieniu mRNA organy wytwarzające białko kolczaste (kolca, tzw. spike) są atakowane przez własne przeciwciała. Prowadzi to do chorób autoimmunologicznych (stąd odczuwany ból stawów po szczepieniu). W rezultacie walki przeciwciał, organizmu z samym sobą zostaje obniżona odporność, dokładnie tak jak w AIDS, czyli Acquired Immune Deficiency Syndrome. Właśnie na to schorzenie poszczepienne zmarł przewodniczący Parlamentu Europejskiego.