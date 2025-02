Kto dostanie największy zwrot PIT za 2024 rok? Na takie ulgi i odliczenia można liczyć

Ulgi i odliczenia w PIT za 2024 rok

W gestii podatników pozostaje natomiast ręczne wypełnienie przysługujących ulg i odliczeń. - Z wyjątkiem ulgi prorodzinnej, wysokość zwrotu jest też ograniczona do wysokość zapłaconego podatku. A więc żeby dostać duży zwrot , trzeba wcześniej wpłacić dużo podatku . W 2024 nie pojawiły się żadne nowe ulgi, z których można byłoby skorzystać. Należy przyjąć, że statystycznie wysokość zwrotów powinna kształtować się podobnie do roku ubiegłego - informuje money.pl Małgorzata Samborska.

Wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne rozliczenie PIT dotyczy tych małżonków, z których jeden zarabia dużo, wskutek czego rozlicza się według stawki 32 proc., a drugi nie ma żadnych dochodów . Tak jak przed rokiem - maksymalny zwrot może wynieść 27 600 zł. A jeśli płacący podatki małżonek nie złożył PIT-2 w zakresie pomniejszania zaliczki co miesiąc o 300 zł, to zwrot będzie jeszcze większy - 31 200 zł.

Ulga prorodzinna na dziecko

Bez zmian pozostaje ulga prorodzinna na dzieci. W przypadku pierwszego i drugiego jest to 1112,04 zł za rok (na każde dziecko), na trzecie - 2000,04 zł, na czwarte i kolejne - 2700 zł ulgi. Rodzina z czwórką dzieci dostanie więc z tego tytułu zwrot wysokości 6924,12 zł. (ale do wysokości zapłaconego podatku, składek ZUS i składki zdrowotnej). W przypadku jedynego dziecka obowiązuje próg dochodowy. Samotny rodzic, ale i małżeństwo nie może przekroczyć w dochodach kwoty 112 tys. zł. Próg nie obowiązuje w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

Inna ulga prorodzinna, tzw. 4+, przysługuje rodzinie (opiekunom) z co najmniej czwórką dzieci. Podatnicy mają wówczas prawo do zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 zł rocznie (u każdego z rodziców osobno, pod warunkiem, że każde z nich zarabia i płaci 32 proc. podatek). Maksymalny zwrot wyniesie w tym przypadku 54 737,92 zł.