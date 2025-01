Tyle naprawdę zwraca skarbówka. Oto oficjalne dane

Podatnicy przygotowują się do rozliczenia PIT za 2024 rok, które potrwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 roku. W tym okresie wiele osób będzie mogło skorzystać z ulg podatkowych i otrzymać zwrot nadpłaty podatku.

W tym roku podatników czeka nowość - aplikacje e-Urząd Skarbowy będzie dostępna również na smartfonach, co pozwoli rozliczyć się podatku na telefonie. W połowie lutego usłudze Twój e-PIT podatnicy uzyskają dostęp do wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Zeznanie to uwzględnia dane, do których dostęp ma administracja skarbowa.