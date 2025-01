Ulga termomodernizacyjna. Od tego roku ważne zmiany

Wydatek na pompę ciepła 60 tys zł a zwrot przy odpisie od podatku 53000*12, %=6360 zł Tak więc zwrot z podatku wyniesie 6360 zł. Pomijam późniejszy serwis bo sterowanie pompą to cała szafa z elektroniką. Jak mają to zrobić biedni, starzy właściciele domków jednorodzinnych? Jak nie zainstalujesz pompy to kary finansowe. To służy tylko interesom producenta pomp czyli Siemensowi made in german.