Ulga na powrót to nawet 342 tys. zł wolne od podatku. Również dla deportowanych z USA

Ulga na powrót to jedno z rozwiązań Polskiego Ładu. W zamyśle to rozwiązanie miało zachęcić Polaków mieszkających i płacących podatki za granicą do powrotu do kraju. Ale przepisy skonstruowane są tak, że zwalniają z opodatkowania również osoby, które nigdy wcześniej nie były Polsce nawet przejazdem - pisze Małgorzata Samborska dla Money.pl.