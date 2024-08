Minister finansów chwali się wyższymi wpływami z podatku VAT. Oto przyczyna

Ministerstwo Finansów opublikowało comiesięczne dane o wpływach i wydatkach z kasy państwa. Od początku roku do końca lipca dochody budżetu państwa wyniosły ok. 356,5 mld zł i były wyższe o ok. 32,5 mld zł (10 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (324 mld zł, czyli 53,9 proc. planu).