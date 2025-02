Minister finansów: Europa musi skończyć z gospodarczą naiwnością

Ameryka zarabia na wojnach ,a polskie rządy od 1989 roku na okradaniu społeczeństwa ,i dopuścili trzecią drogę co przy oszustwie wygrali wybory ,ponieważ 60 tysięcy za ważyło że Polacy oddali głos 23% te kłamstwo po konało PiS ,ale że PiS też okradał Polaków ,jak to robi obecnie trzecia droga ,to ten rząd szybko upadnie ,nowych do rządu nie widać bo polityka to matematyka ,jak oni kradli my też możemy ,a jęczę nie grać w lotka i mini lotka ,dziennikarze niech zaczną opisywać tragedię rodzinę co Lotto zrobił po otwierali salony gier maszyny ludzi ogrywają rozwody ,rodziny się rozchodzą tak państwo polskie działa i hazardu nie wolno reklamować ,można założyć sprawę sądowym i święcie przekonany jestem że ludzie wygrają ponieważ już głośno o tej sprawie mówi się w Brukseli pozdrawiam