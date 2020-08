Minister finansów wyklucza drugi lockdown. "Musiałaby być katastrofa"

- Jeżeli minister zdrowia oceni, że potrzebny jest lockdown dla dobra zdrowia, to musimy zrobić wszystko, żeby znaleźć pieniądze, by to sfinansować, to nie ma dyskusji, że nas nie stać. Teraz wiemy więcej o wirusie i myślę, że nasze podejście, reakcja będzie inna – mówił Kościński w Polsacie.

Co z podatkami? Kościński: jeśli już, to myślimy o obniżce

- To by było kontrą do tego, co chcemy zrobić. Główny "driver" naszej gospodarki, to będzie konsumpcja. Dziwnie, by było, żebyśmy jednocześnie zabierali pieniądze z kieszeni podatników – mówił Kościński. Nie omieszkał dodać, że wprowadzona właśnie opłata cukrowa podatkiem nie jest, bo ministerstwo finansów "ani grosza nie bierze z tej opłaty".