Niemcy nie będą przedłużać obniżki VAT-u. Ale i tak mają niższą do końca roku

Niemieckie władze mają nadzieję, że pakiet stymulacyjny, wart ponad 130 miliardów euro (153 miliardy dolarów), w tym obniżka podatku VAT w celu pobudzenia popytu krajowego, pomoże w powrocie gospodarki na ścieżkę do wzrostu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które są szczególnie dotknięte pandemią, mogą ubiegać się o pomoc pomostową - ale tylko do końca sierpnia. Wsparcie jest częścią pakietu stymulacyjnego rządu niemieckiego. Refundacji mogą podlegają stałe koszty operacyjne w wysokości do 50 000 euro miesięcznie od czerwca do sierpnia.