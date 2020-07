Unia Europejska według Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec przedstawiła swoją wizję

- Prawa podstawowe, nietykalność jednostki ludzkiej, swoboda co do przekonań politycznych, ochrona przed dyskryminacją, równość płci nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości, to jest fundament, na którym spoczywa Europa. To prawa, które obowiązują wszystkich - powiedziała kanclerz Niemiec, cytowana przez PAP i WNP.