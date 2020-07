Europejski Zielony Ład. KE proponuje wykorzystywanie wodoru, ekolodzy sceptyczni

Pobudzenie wzrostu produkcji i wykorzystania wodoru jako surowca energetycznego - to zakłada plan przez wiceszefa KE ds. Zielonego Ładu Fransa Timmermansa. Nowy plan zakłada stworzenie wielu projektów, które będą dofinansowywane z funduszów europejskich. Wszystko po to, by spełnić cel postawiony przed Unią Europejską, jakim jest neutralność klimatyczna w 2050 roku.

Jednak środowiska ekologiczne nie przyklasnęły nowej propozycji Komisji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Friends of the Earth, czyli sieć skupiająca organizacje ochrony środowiska, obawia się, że skupienie się na energii wodorowej odbije się na technologiach z obszaru energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Tara Connolly z Friends of the Earth Europe cytowana przez PAP wskazała też, że wodór to "otwarte drzwi" dla przemysłu paliw kopalnych, ponieważ z nich można wytwarzać ten surowiec.

Organizacje ekologiczne krytykują tym samym propozycję Komisji, która przewiduje możliwość produkcji wodoru z gazu, węgla, czy z ropy. Strategia KE podkreśla zarazem, że ma być to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Wspomniana strategia zakłada, że europejska produkcja wodoru przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych wzrośnie do 1 mln ton do 2024 roku. W 2030 roku ma osiągnąć poziom 10 mln ton.

Friends of the Earth wezwało Unię Europejską do skupienia się przede wszystkim na zwiększaniu wydajności energetyki odnawialnej, a także do wykluczenia z programu wsparcia technologii mających na celu pozyskiwanie wodoru z paliw kopalnych.

75 proc. emisji gazów cieplarnianych w państwach UE powstaje w wyniku działania systemu energetycznego - podaje PAP. Stąd też pomysł przestawienia produkcji energii na wodór. KE liczy, że dzięki temu znacznie łatwiej będzie dojść do neutralności klimatycznej za 30 lat.

