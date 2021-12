Niższy VAT na paliwa. Ważny apel ministra finansów

"Z uwagi na fakt, że wzrost cen paliw przekłada się na ceny towarów i usług, obniżenie stawki VAT na paliwa mogłoby przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków wzrostu cen na artykuły pierwszej potrzeby, które dotykają przede wszystkim gospodarstwa domowe i rodziny" – wskazał Kościński, cytowany w komunikacie MF. Stąd - jak wyjaśnił - jego pismo do unijnego komisarza ds. gospodarki Paolo Gentiloniego o możliwość wprowadzenia przez Polskę tymczasowej niższej stawki VAT na paliwa.

Niższy VAT na paliwa

Resort przekazał, że wdrażane przez MF w zakresie VAT działania zakładają też obniżkę tego podatku od stycznia do marca 2022 r. m.in. na dostawy gazu (z 23 proc. na 8 proc.). "Dla budżetu to koszt ok. 0,7 mld zł, na zmianach skorzysta ponad 9 mln gospodarstw domowych" – stwierdzono.

Elementem tarczy antyinflacyjnej jest też obniżka VAT na: energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.) – co ma kosztować budżet ok. 1,15 mld zł; oraz energię cieplną (z 23 proc. na 8 proc.) – "na zmianach skorzysta ok. 6,5 mln gospodarstw domowych, dla budżetu to koszt ok. 0,5 mld zł".