Nowy podatek i wielka reforma systemu. Lewica nie zapomina o swoim projekcie

Minister finansów Andrzej Domański z KO powiedział na antenie TVN24, że chciałby, by nowa składka zdrowotna dla przedsiębiorców weszła w życie 1 stycznia 2025 r. Mówił, że wszyscy koalicjanci przedstawiają swoje propozycje dotyczące składki. - Chciałbym, żebyśmy mieli jeden wspólny projekt rządowy projekt. Wydaje mi się, że to jest jedyny słuszny kierunek – ocenił minister. Natomiast w piątek w Sejmie Domański mówił: "- Zapewnimy finansowanie zmian w zakresie ograniczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ze skutkami za rok 2025 na poziomie 4 mld zł ". - M.in. od 1 stycznia zlikwidujemy składkę zdrowotną od sprzedaży aktywów trwałych - dodał.

Z kolei minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk z PSL powiedział PAP po spotkaniu z Domańskim, do którego doszło w ubiegłą środę, że rząd "daje sobie maksymalnie do dwóch tygodni", by wypracować wspólny projekt ustawy.

Wyjaśnił, że kompromisem, którego oczekuje minister finansów, byłoby utrzymanie wysokości składki na obecnym poziomie. - To i tak oznacza większe dopłaty budżetowe w przyszłym roku przy tej procedurze nadmiernego deficytu, którą obecnie mamy – wskazał. I zaznaczył, że propozycja Lewicy nie jest jednak możliwa do wprowadzenia od początku przyszłego roku. - Nasza reforma nie może być zrealizowana wcześniej niż z początkiem 2026 r. Ona jest skomplikowana – wyjaśnił.

"Pora przeprowadzić prawdziwą reformę"

Lewica przygotowała założenia do projektu ustawy, które przekazała już do Ministerstwa Finansów. Z dokumentów, do których dotarła PAP, wynika, że zgodnie z argumentacją Lewicy rezygnacja z instytucji składki zdrowotnej wpłynie na "zmniejszenie państwowych kosztów administracyjnych oraz zniesienie obecnie obowiązującego potrącenia kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS w wysokości 0,2 proc. kwoty tej części składek, które zostały przekazane do centrali". Jak napisano, w 2023 r. koszty te wyniosły 300 mln zł.