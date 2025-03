Odwołała darowiznę. Fiskus chciał 240 tys. zł. Sąd zabrał głos

Mimo to urząd skarbowy uznał, że podatek od darowizny jest należny, bo doszło do zawarcia umowy i przekazania pieniędzy. Wyliczono należność na 240 tys. zł, choć obdarowana nie wzbogaciła się o tę kwotę. K obieta odwołała się, argumentując, że jej majątek nie zwiększył się trwale.

Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny, a potem potwierdził to NSA, który uznał, że skoro środki wróciły do darczyńcy i jest to dobrze udokumentowane, to opodatkowanie darowizny nie ma podstaw prawnych.