PIT 17 proc. Obniżka podatku ma zachęcić do tworzenia biznesu w kraju

Rada Ministrów ma za tydzień pochylić się nad projektem obniżającym stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc. - zapowiedział we wtorek premier Morawiecki. Zdaniem ministra finansów Mariana Banasia, będzie to korzystne dla polskiej gospodarki - pisze Polska Agencja Prasowa.

- Obniżenie stawki z 18 na 17 to jest też wielkie przedsięwzięcie naszego rządu, zachęcające do tworzenia tutaj biznesu, pozostawania w Polsce. To będą też znaczne oszczędności - doskonale wiemy, że w tej pierwszej stawce podatkowej 18 płacimy podatki. Jeden procent to jest też znaczna kwota dla każdego obywatela, który będzie mógł te pieniądze wydać na rynek. A wiemy, że konsumpcja jest jednym z elementów bardzo ważnych, który nakręca gospodarkę. I powoduje, że mamy coraz większą produkcję, a przez to później lepszą sprzedaż i z tego tytułu podatki trafiają też do budżetu państwa - przekonywał minister Banaś na antenie TVP Info.