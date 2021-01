PIT 2021. Kiedy możemy się spodziewać zwrotu podatku?

Przypomnijmy na wstępie, że wszyscy, których dochody podlegają opodatkowaniu, są zobowiązani do płacenia PIT-u, czyli podatku dochodowego, mogą liczyć na wyrównanie - może wystąpić również obowiązek dopłaty. Początkiem każdego roku rozliczamy PIT za rok poprzedni, a osoby, które miały nadpłatę podatku, otrzymują zwrot.

W przypadku rozliczania podatku PIT za 2020 rok obowiązują nas dwa ważne terminy. Osoby, które składają PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, na rozliczenie się z fiskusem mają czas do piątku 30 kwietnia 2021 roku. Z kolei ci, którzy składają PIT-28, muszą to zrobić do poniedziałku 1 marca 2021 roku. Składanie deklaracji podatkowych rozpoczyna się 15 lutego.