Piwo tańsze niż cola, a butelki coraz... chudsze. Właściciel Helleny: "Walczymy o przetrwanie"

- Nie podawaliśmy informacji wyssanych z palca. O tym, że podwyżka cen będzie wynosiła od 40 do 70 proc., informowaliśmy również Ministerstwa Zdrowia i Finansów. Nasze prognozy się sprawdziły. Z dnia na dzień nastąpiła drastyczna zmiana ceny - komentuje podwyżki w sklepach, którymi od weekendu żyją Polacy, Jan Kolański, prezes firmy Colian.

Jak stwierdza, obecna konstrukcja opłaty sprawia, że jest to bardziej niż cukrowa, opłata "gazowa", bo dużo mniejsze obciążenia fiskalne są na sokach. Tam, według Kolańskiego, także często jest dużo cukru, choć tego naturalnie występującego w owocach.

Zdaniem prezesa Coliana, aby sprzedaż nie spadła, producenci napojów będą oferować mniejsze opakowania. To sprawi, że podatek będzie niższy "na opakowaniu", ale przede wszystkim klient nie będzie uciekał od napojów nawet dwa razy droższych niż dotychczas. Na początek opłata cukrowa "odchudzi" więc butelki.

- Colian wprowadza nowy format 0,85 l, by cena nie była dla konsumenta barierą zakupową. Dotąd butelka oranżady Hellena 1,25 l kosztowała w granicach od 2 do 2,5 zł. Doliczając podatek cukrowy, podatek VAT i marżę sklepu, klient będzie musiał dopłacić od 1,2 do 1,5 zł. Oznacza to, że cena butelki może osiągnąć nawet 4 zł – opowiada.