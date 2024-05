Podatek od aut spalinowych do kosza? Minister klimatu: jest wstępna zgoda Brukseli

Podatek od aut spalinowych. Polska mówi "nie"

"Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Taki prezent od Koalicji 15 października na 20-lecie w Unii. Ministrowie Polski 2050 wynegocjowali z Komisją odejście od podatku i zastąpienie go systemem dopłat do zakupu elektryków. Zielona zmiana metodą zachęt, nie nakazów" - napisał na platformie X marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Podatek od aut spalinowych a KPO

Zakładano, że będzie to jednorazowa opłata. Podatek miał zostać wprowadzony do końca 2024 r. Jego wysokość zależeć miała zaś zależała od spełniania przez dany samochód normy emisji spalin Euro.

Mieszkańcy Paryża opowiedzieli się bowiem za podniesieniem opłat za parkowanie samochodów typu SUV w stolicy Francji. Wiceminister klimatu uważa, że takie rozwiązanie może się pojawić i w Polsce. - Musimy patrzeć na to, co dzieje się na świecie, i brać te najlepsze praktyki. Tu puchnięcie samochodów jest niekorzystnym trendem z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz środowiska - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pod koniec lutego.

Bolesta zapowiedział, że chce uzależnić wysokość opłaty rejestracyjnej i podatku od samochodu od wagi auta. - Problem z dużymi SUV-ami narasta. SUV-izacja motoryzacji to bardzo złe zjawisko. Jeśli będzie można zmusić właścicieli SUV-ów do wzięcia, przynajmniej finansowo, większej odpowiedzialności za zajmowanie większej przestrzeni, skłaniałbym się, by to zrobić - dodał.