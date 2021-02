Podatek od reklam. Izba Wydawców Prasy: projekt ustawy nie powinien być uchwalony

Podkreślono, że "członkowie Zarządu IWP przedstawili główne argumenty wyrażone w stanowisku Izby do przedstawionego projektu i opowiedzieli się za wycofaniem projektu regulacji. Stanowisko Izby, które zostało złożone w ramach ogłoszonych przez rząd prekonsultacji, zostało także przesłane do premiera Gowina".

Porozumienie nie poprze podatku od reklam

Szczegóły podatku od reklam

W przypadku reklamy internetowej opłata obejmie firmy, które globalnie osiągną przychód co najmniej 750 mln euro, a w Polsce mają dodatkowo co najmniej 5 mln euro obrotu.

We wtorek w ubiegłym tygodniu opublikowano list otwarty do władz RP i liderów ugrupowań politycznych krytykujący nową opłatę. Podpisało go ok. 40 podmiotów reprezentujących różne kategorie mediów, w tym Wirtualna Polska.