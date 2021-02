"Imperium" ks. Andrzeja Dymera i szpital pełen tajemnic

Ponad dekadę temu szpital miejski w centrum Szczecina trafił w ręce Kościoła. Do niedawna kierował nim zmarły we wtorek ks. Andrzej Dymer.

Już w 2010 r. kompleks budynków szpitalnych był wyceniany na ok. 20 mln. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska uzyskała jednak 99,9-procentowy rabat i zapłaciła wtedy niecałe 20 tys. zł.

Nie można się zapisać, nie można robić zdjęć

Są też "płatne usługi". Na przykład badania USG w cenie od 100 do 150 zł. Próbowaliśmy się na nie umówić we wtorek. W punkcie rejestracji jednak zareagowano na nasze pytania zdziwieniem. - Niestety, jeśli chodzi o USG, to nie mam pojęcia - tłumaczyła pracowniczka punktu rejestracji. Dodawała, że "dopiero zaczęła pracę". Sugerowała rozmowę w następnym dniu.