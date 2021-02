Podatek od reklamy. Porozumienie Jarosława Gowina nie poprze projektu w obecnym brzmieniu

"Porozumienie Jarosława Gowina popiera również poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, które pozwolą na zwiększanie przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Podkreślamy jednak, że należy to robić, minimalizując negatywne skutki wzrostu obciążeń dla polskich przedsiębiorców" - czytamy dalej.

To oznacza, że "gowiniści" sprzeciwią się nowej daninie, którą rząd woli nazywać składką, przynajmniej dopóki zapisy projektu ustawy wprowadzające nowy podatek nie ulegną zmianie.

Jak pisał w czwartek reporter WP Michał Wróblewski , politycy Porozumienia mają żal do swojego koalicjanta o zachowanie w związku z próbą przejęcia władzy w partii przez Adama Bielana. To także może ważyć na postawie wobec tzw. podatku od mediów.

Sprzeciw Jarosława Gowina i jego partii może też wynikać z podejścia Porozumienia do kwestii gospodarczych. Kiedy powstawało w 2017 roku (po przekształceniu z Polski Razem) Gowin tak opowiadał o poglądach na gospodarkę nowo powstającej partii:

- Łączy nas wiara w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność, a równocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości, takich jak naród, patriotyzm i wiara chrześcijańska - tłumaczył. - Wszystkich nas łączy też przekonanie, że w polityce najważniejsza jest gospodarka - dodał, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Szczególnie istotne z punktu widzenia "składki z tytułu reklamy" są słowa o "niskich podatkach" i "prywatnej własności". Nowa danina uderzyłaby przede wszystkim w media prywatne, nienależące do państwa, a przez to niezasilane wpływami z tytułu abonamentu RTV i rekompensat, które wypłacane są z państwowego budżetu .

Nowe obciążenie mogłoby przeważyć na rentowności prywatnych wydawców gazet, właścicieli radiostacji, kanałów telewizyjnych, czy internetowych portali i sprawić, że na rynku ostałyby się wyłącznie media należące do państwa i te sympatyzujące z obecną władzą.

Burzliwy rok 2020

W koalicji iskrzy jednak od dłuższego czasu. We wrześniu 2020 roku koalicjanci stanęli przeciw sobie, a przyczynkiem do konfliktu był projekt ustawy nazwany "Piątką dla zwierząt". Choć powstał z inspiracji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w celu poprawy dobrostanu zwierząt, zawierał też regulacje wpływające na rentowność biznesów hodowców. "Niezależnie od szlachetnych intencji wnioskodawców w ustawie pojawiły się jednak przepisy zbyt daleko idące, sprzeczne z zasadą wolności gospodarczej oraz niezapewniające dostatecznej ochrony interesów polskich rolników i Skarbu Państwa" - tak brzmiał fragment ówczesnego oświadczenia Porozumienia.

Ostatecznie akt trafił do zamrażarki. Bardziej zdecydowany sprzeciw wypowiadało w tej sprawie ugrupowanie Zbigniewa Ziobro - Solidarna Polska. Zjednoczona Prawica nie rozpadła się, mimo tego kolejnego wstrząsu. Poprzedni poważny miał miejsce w kwietniu 2020 roku.

Wtedy to PiS zdecydował się przeforsować zmiany w Kodeksie wyborczym, które umożliwiłyby przeprowadzenie wyborów prezydenckich wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Propozycja zmian była odpowiedzią na rozwój pandemii koronawirusa, a na stole pojawiła się na miesiąc przed datą wyborów.

- Porozumienie zagłosuje przeciw wprowadzeniu głosowania korespondencyjnego; przynajmniej w wyborach 10 maja. Uważamy, że nie da się ich w sposób sprawny i bezpieczny przeprowadzić - stwierdził rzecznik partii Porozumienie Kamil Bortniczuk w kwietniu. Wtedy to Jarosław Gowin zrezygnował z zasiadania na fotelu wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego .

"Ustępując z funkcji wicepremiera i ministra nauki obiecałem, że doprowadzę do przesunięcia wyborów, a jednocześnie do utrzymania jedności obozu Zjednoczonej Prawicy. Słowa dotrzymałem" - napisał w tamtym czasie w mediach społecznościowych Gowin.

Limit 30-krotności składek na ZUS pozostał dzięki Gowinowi

Poważny spór pomiędzy koalicjantami wybuchł także w listopadzie 2019 roku. Wtedy to - tuż po wyborach parlamentarnych - posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali projekt ustawy znoszący tzw. limit 30-krotności składek na ZUS .

Jest to limit, dzięki któremu zarabiający ponad 10 tys. złotych miesięcznie nie płacą już składek na ZUS. Dlaczego ? Bo dziś odkładane przez nich pieniądze oznaczałyby, że w przyszłości ZUS musiałby wypłacić im gigantyczne emerytury.

PiS potrzebował tych pieniędzy, by zabezpieczyć przyszłość programów socjalnych, a także po to, by spełnić przedwyborczą obietnicę o budżecie, który nie będzie mieć deficytu. Lecz Porozumienie od początku - jeszcze w okresie kampanii wyborczej - deklarowało, że zniesienia limitu nie poprze.