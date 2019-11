Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS. O co chodzi w całym zamieszaniu [FELIETON]

Dodatkowo to ci najlepiej zarabiający. Skoro i tak dużo zarabiają, to co im zależy, że zapłacą więcej na ZUS? Czy to moja sprawa? - może zapytać statystyczny Kowalski zarabiający średnią krajową. Otóż tak. Twoja. Wyjaśnijmy jeszcze raz.

Limit 30-krotności ZUS. Co to jest?

To jakby państwo umówiło się z tymi najlepiej zarabiającymi: "tak, zapłacicie mniej na emeryturę, ale my też wypłacimy ci w przyszłości mniejszą emeryturę". Korzyści są obopólne. Przyszły emeryt dostaje więcej "na rękę", a państwo śpi spokojnie, że nie będzie musiało najzamożniejszym wypłacać gigantycznych emerytur, rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

A dlaczego to miałby być problem wszystkich Polaków, a nie ZUS-u i tych najbogatszych? Bo ZUS jest jeden dla wszystkich. I wypłaca świadczenia wszystkim, a że kasa nie jest bez dna, to w pewnym momencie pieniędzy zabraknie. A skąd weźmie środki na zasypanie dziury? Bingo, od wszystkich.

We wtorek PiS wycofał swój projekt z prac sejmowych. Ale to nie znaczy, że pomysł umarł i już go nie ma. Po pierwsze, ze swoim projektem wyszła Lewica. PiS albo będzie chciał go poprzeć, co z punktu widzenia czysto politycznej kalkulacji jest mało prawdopodobne, albo odrzuci w pierwszym czytaniu. W pierwszym przypadku znów natrafi na mur z "Porozumienia" Jarosława Gowina, który od początku mówi, że pomysł jest zły i go nie poprze. W drugim przypadku będzie się tłumaczyć, dlaczego prawicowy pomysł likwidacji limitu 30-krotności ZUS jest dobry, a lewicowy - zły.