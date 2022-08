Podatkowy "prezent" rządu. Zostało mało czasu, by z niego skorzystać

Prezentując założenia Polskiego Ładu, premier Morawiecki gorąco zachęcał przedsiębiorców do przechodzenia na ryczałt. Zapewniał, że będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż np. podatek liniowy Jak ustalił money.pl, z porad tych skorzystało 166 265 przedsiębiorców (stan na 14 lipca).

Przejście z ryczałtu na inną formę opodatkowania - do 22 sierpnia

Tym wszystkim, którzy przeszli na ryczałt – dzięki poprawkom do Polskiego Ładu – rząd zrobił w tym roku podwójny prezent. Nie tylko obniżył podatki na ryczałcie, ale dał im jeszcze do 22 sierpnia możliwość zmiany – np. tylko na pół roku – formy opodatkowania na zasady ogólne .

Zobacz także: "Money. To się liczy", 29 czerwca 2022 r.

Ryczałtowcy, którzy zechcieliby złożyć oświadczenie do 22 sierpnia o przejściu na skalę podatkową, będą "rozliczani" za całe półrocze, od 1 lipca 2022 r. Co to zmieni?