Polski Ład. Rząd wycofuje się ze zmian w składce zdrowotnej? Mają być modyfikacje

Stworzenie sprawiedliwego systemu podatkowego, obniżenie podatku dla 18 mln obywateli, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł i sprawiedliwy system płacenia składek zdrowotnych. Doj....anie przedsiębiorcom dodatkowego podatku w wysokości 9% ( składka zdrowotna ) ma być sprawiedliwe ? W sytuacji gdy nowa składka zdrowotna będzie wynosiła 9%, przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą płacić 28% podatku zamiast 19%, które płacą obecnie, to ma być obniżka podatków ? Przedsiębiorcy dodatkowo każdego miesiąca płacą prawie 1.500 zł na inne składki. Prosta matematyka: Jeśli przedsiębiorca zarobi w ciągu miesiąca 10.000zł, musi zapłacić prawie1.500 zł na różne składki, jest to 15% jego wynagrodzenia. Obecnie podatek (liniowy) wynosi 19%, czyli razem wychodzi 34% - tyle podatku płaci obecnie przedsiębiorca opodatkowany liniowo przy zarobkach miesięcznych na poziomie 10.000zł. Po zmianach trzeba będzie dodać 9% nowej składki zdrowotnej, czyli przedsiębiorca będzie płacił 43% podatku. To ma być ta sprawiedliwa obniżka podatków ? jak można tak łgać ludziom w żywe oczy ? Rząd przeprowadził sondaże i wyszło, że ludzie się połapali o co chodzi i 3 na 4 polaków jest przeciwnych wprowadzeniu Nowego Nieładu, pogonili Gówina i widzą, że grunt pod nogami zaczyna im się palić, więc już mówią, że nowa składka zdrowotna wyniesie mniej niż 9% . Tak czy inaczej zostanie ona dla przedsiębiorców podniesiona. Po tych zmianach inflacja może skoczyć do 10% bo przedsiębiorcy podniosą ceny towarów i usług, na 100% wzrośnie bezrobocie. Możemy skończyć jak Argentyna, która przed wojną była w pierwszej piątce najbogatszych państw na świecie, niestety po wojnie władzę objęła partia, która prowadziła politykę rozdawnictwa i kraj zszedł na psy. Dzisiaj Argentyna jest biednym krajem.