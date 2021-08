Polski Ład uderzy w leasing. Stanie się mniej atrakcyjny dla klientów

Rozmówca gazety zwraca też uwagę, że z projektowanych przepisów nie wynika jasno, jaka będzie sytuacja osób, które w ubiegłym roku wykupiły przedmiot leasingu do majątku własnego. Szczególnie, czy jeżeli go sprzedadzą, to czy nie będą musieli zapłacić podatku dochodowego przed upływem 6 lat.

To kolejna grupa, której sprzeciw wobec Polskiego Ładu opisują we wtorek media. Swoje wątpliwości do pakietu reform mają również emeryci, którzy obawiają się, że stracą na reformie. "Fakt" dotarł do listu Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów zaadresowanego do premiera.