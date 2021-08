Polski Ład ma namieszać w podatkach. Episkopat boi się o księży

Władze Kościoła są przeciwne objęciu księży 9-procentową składką zdrowotną i wytykają rządowi pominięcie przy konsultacjach Polskiego Ładu. - Zdecydowaliśmy się, że w tych sprawach należy zabrać głos. Zwłaszcza że to nie jest tylko jakaś zachcianka czy obrona interesów, ale tego domaga się konkordat - mówił w programie "Newsroom WP" ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Komisji Episkopatu Polski. - Z tego, co wiem, obiecano, że sprawa zostanie wzięta pod uwagę, tak jak wszystkie głosy w konsultacjach społecznych - tłumaczył. Czy głos Kościoła będzie decydujący? - Zobaczymy. Pewnie, że bylibyśmy z tego zadowoleni, żeby te rozwiązania były wzięte pod uwagę. Ale czy tak będzie, nie wiadomo. Chodzi o to, że księża żyjący na parafiach, którzy nie mają pensji, tylko żyją z ofiar, są rozliczani i płacą podatki w sposób ryczałtowy. Dla tych ryczałtów, zakładając, że będą pewne zmiany podatkowe, skutki finansowe mogą być bardzo poważne. Znam księży, którzy mieszkają w bardzo...