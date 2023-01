Premier Morawiecki składa obietnicę. Rząd opodatkuje dodatkowe mieszkania

Nowy podatek dla właścicieli kilku mieszkań?

Został zapytany o to, czy rodzice, którzy kupili mieszkania dla paru dzieci, muszą obawiać się nowego podatku. - Myślimy tylko i wyłącznie o nałożeniu opłat powyżej kilku mieszkań, czyli powyżej kilku mieszkań kupowanych przez tego samego inwestora. (...) Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza - dodał.