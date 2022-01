PSL chce zablokowania Polskiego Ładu. Kosiniak-Kamysz wspiera polskie pralnie

Polskie Stronnictwo Ludowe chce zablokowania zmian, które wprowadził Polski Ład . Do tego PSL oczekuje wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u oraz odroczenia spłat do PFR .

Kosiniak-Kamysz o "PiS-owskim bałagan"

- Wtedy walczyliśmy o to, żeby branża pralnicza była wpisana w PKD do Tarczy Antykryzysowej i to się udało. Ale przyszedł kolejny cios, czyli wzrost cen gazu, który dla niektórych pralni oznacza katastrofę – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Ludowcy wspierają właścicieli pralni

- To, co proponujemy natychmiast, to na pewno zablokowanie Polskiego Ładu, przynajmniej odłożenia, a w dużej części wyrzucenia do kosza tych podwyżek podatków, proponujemy wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u, który jest naszym autorskim pomysłem i odroczenie spłat do PFR – powiedział w Sejmie Kosiniak-Kamysz.