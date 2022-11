Pułapka w najmie. Można stracić sporo pieniędzy

Rosnące czynsze za wynajmowane mieszkania poszły ostatnio mocno w górę. Nie zmienił się natomiast limit zwolnienia z VAT. I na to zwraca uwagę "Rzeczpospolita". Dlaczego? "Otóż fiskus każe przedsiębiorcom sumować obroty z biznesu i prywatnego najmu. Przez to łatwo przekraczają limit i tracą zwolnienie" - wyjaśnia dziennik.

Wynajem mieszkania a limit zwolnienia z VAT

Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA, dodaje, że jeśli z wyliczeń wyniknie, że przedsiębiorca powinien rozliczać VAT wcześniej, to będzie musiał zapłacić zaległy podatek. - Nie odzyska go od kontrahentów, musi sam ponieść jego ciężar, potrącając go z kwot, które od nich otrzymał. Do tego są odsetki za zwłokę - tłumaczy w rozmowie z gazetą.