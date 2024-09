Resort finansów bierze się za e-papierosy. Obejmie akcyzą wszystkie urządzenia

W poniedziałek na stronach RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy kodeks karny skarbowy. Ma on na celu opodatkowanie akcyzą wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy do wyrobów nowatorskich.

W opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów podało, że w ustawie o proponuje się zdefiniowanie wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz urządzeń wielofunkcyjnych – jako urządzeń do waporyzacji, które będą wyrobami akcyzowymi.

MF podało także, że projekt ustawy przewiduje objęcie tych urządzeń do waporyzacji rozwiązaniami stosowanymi w przypadku innych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (m.in. płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich). Do urządzeń do waporyzacji będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych (a więc odnoszące się do przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji akcyzowych, prowadzenia ewidencji, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu).