Resort finansów podsumował rozliczenia PIT za 2022 r. "Spektakularna obniżka podatków"

Rozliczenie podatków za 2022 r. Elektroniczna forma najpopularniejsza

Rząd chwali się rekordowymi zwrotami. Ma czym?

Rząd jednak głośno chwali się "rekordowymi" zwrotami, podkreślając, że na reformie "nikt nie stracił". Nie wszyscy jednak twierdzą, że pieniądze oddawane podatników to powód do dumy dla rządzących.

Przypomnijmy: co do zasady po poprawkach do pierwszej wersji Polskiego Ładu wyższy podatek dochodowy nominalnie płacą ci, którzy więcej zarabiają, ale oni dostają również największe zwroty podatku, gdyż mają go od czego odliczać.