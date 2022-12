Rząd szykuje kolejną rewolucję samorządom. Chodzi o ich pieniądze

Pieniądze dla samorządów. Oto co ma się zmienić

Jedna z ważniejszych propozycji, informuje dziennik, dotyczy wprowadzenia "dodatkowych, indywidualnych udziałów w PIT/CIT" . Byłyby to wpływy ekstra, a nie zastępujące obecne procentowe udziały w tych dwóch podatkach. Resort chciałby też, by do samorządowych kas wpływała część z ryczałtowego PIT (dziś to wyłączny dochód budżetu państwa), choć MF nie precyzuje, na jakim poziomie.

Gazeta podaje, że kolejnym pomysłem są dobrowolne odpisy PIT na rzecz gmin. Analogiczne do 1 proc. na organizacje pozarządowe. W tym jednak przypadku podatnik będzie mógł odpisać do 10 proc. – pieniądze trafiałyby do innej gminy niż ta, w której on mieszka. Tyle że odpis byłby nie z puli PIT, która trafia do budżetu, ale z tej, która trafia do gminy.